8 Июня 2026, 16:17
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Обыски в обменнике Кишинева: изъято более одного миллиона леев
В Кишиневе полиция проверяет пункт обмена валюты, через который, по версии следствия, могли проходить деньги из мошеннической схемы. Во время обысков правоохранители изъяли средства в разных валютах на сумму около 1,2 млн леев.
По данным полиции, один из участников схемы выполнял роль курьера. Он привозил незаконно полученные деньги в обменник, где их временно хранили, а затем передавали другим членам группы, передает rupor.md
Во время обысков полиция изъяла деньги в разных валютах. Часть средств, как утверждают правоохранители, не была задекларирована и могла быть получена преступным путем.
Под следствием находится 42-летний администратор обменного пункта. Его подозревают в участии в схеме хранения и передачи денег.