Обыски в обменнике Кишинева: изъято более одного миллиона леев.

По данным полиции, один из участников схемы выполнял роль курьера. Он привозил незаконно полученные деньги в обменник, где их временно хранили, а затем передавали другим членам группы, передает rupor.md

Во время обысков полиция изъяла деньги в разных валютах. Часть средств, как утверждают правоохранители, не была задекларирована и могла быть получена преступным путем.

Под следствием находится 42-летний администратор обменного пункта. Его подозревают в участии в схеме хранения и передачи денег.