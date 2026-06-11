На турнире Wise Boxing в зрительском зале произошла крупная драка.

Пока остаётся неясным, кто спровоцировал конфликт. На кадрах видно, как двое спортсменов напряжённо переговариваются, причём один из них, похоже, провоцирует другого. Позже обоих удерживают стоящие рядом люди, пишет jurnaltv.md

Инцидент произошёл не на ринге, а в зале, где проходили соревнования. Организаторы изучают обстоятельства драки и обещают принять меры, чтобы подобное не повторялось.

"Самой драки не было, это было только начало. Это не были участники мероприятия, это ребята из одного клуба, у них, наверное, личный конфликт, мы не в курсе. Если я не ошибаюсь, один из них — тренер", — сказал Станислав Корней, организатор Wise Boxing.

Турнир Wise Boxing прошёл 31 мая в Кишинёве и объединил бои по профессиональному боксу и смешанным единоборствам (MMA). Мероприятие организовала компания Wise Boxing Management в партнёрстве с Федерацией бокса Молдовы.