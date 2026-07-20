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20 Июля 2026, 12:36
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На центральной улице Кишинева обрушилась лепнина с жилого дома

В центре столицы с фасада жилого дома обрушились декоративные элементы. Инцидент произошел у здания, расположенного напротив столичной примэрии.

На центральной улице Кишинева обрушилась лепнина с жилого дома.
На центральной улице Кишинева обрушилась лепнина с жилого дома.

На крыше дома начала разрушаться декоративная балюстрада. Ее фрагменты упали на тротуар. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Это не первый подобный случай в столице. На центральных улицах Кишинева, особенно на бульваре Штефана чел Маре, неоднократно фиксировали обрушение лепнины и других декоративных элементов фасадов.

Известны и трагические случаи. Во время одного из таких происшествий упавший фрагмент лепнины смертельно травмировал мужчину, который в тот момент выбирал книгу у уличного прилавка.

В 2018 году из-за угрозы обрушения городские службы начали демонтировать лепнину с фасада одного из жилых домов в центре столицы. Тогда архитекторы и общественные активисты предупреждали, что снятые декоративные элементы, скорее всего, уже не будут восстановлены.

Проблемы с состоянием фасадов старых зданий на центральных улицах Кишинева фиксируются на протяжении многих лет.

Источник
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