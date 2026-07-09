На КПП "Албица" в микроавтобусе из Молдовы обнаружили анаболики.

В пункте пропуска Албица в микроавтобусе с молдавскими регистрационными номерами, следовавшем в Нидерланды, обнаружили несколько флаконов и ампул с анаболическими веществами высокой степени риска.

Препараты были не задекларированы и спрятаны за передним сиденьем, передает stiri.md

По данным Пограничной полиции Румынии, на контроль прибыл 26-летний мужчина, имеющий гражданство Румынии и Республики Молдова. Он управлял микроавтобусом, зарегистрированным в Молдове, который направлялся в Нидерланды.

На основании анализа рисков пограничники и сотрудники таможни провели тщательный досмотр транспортного средства и водителя.

В ходе проверки совместная контрольная группа обнаружила за передним сиденьем микроавтобуса скрытый пакет с несколькими незадекларированными флаконами и ампулами.

По информации властей, они содержали вещества из категории анаболических препаратов высокой степени риска, включенные в перечень запрещенных веществ, предусмотренный Законом №104/2008.

Обнаруженные препараты были изъяты в соответствии с законодательством.

Пограничная полиция проводит расследование по факту незаконного оборота допинговых веществ высокой степени риска. После завершения следствия будут приняты предусмотренные законом меры.