На Буюканах стая собак нападает на людей: за день зарегистрировано не менее шести пострадавших.

Жители столичного сектора Буюканы сообщают о серии нападений бездомных собак. По словам кишиневца, 1 июля на улице Василе Лупу, 87, на него напали три собаки из стаи.

Как рассказал пострадавший, укусы оказались неглубокими, однако после происшествия он обратился за помощью, позвонив по номеру 112. По его словам, операторы подробно объяснили порядок дальнейших действий и предложили вызвать скорую помощь и полицию. Несмотря на отказ от вызова экстренных служб, уже через несколько минут на место прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали факт нападения.

По словам пострадавшего, позже ему стало известно, что днем ранее возле того же дома эта же стая собак напала на мужчину и двоих детей.

Кроме того, в приемном отделении скорой помощи, как утверждает пострадавший, ему сообщили, что только за 1 июля он стал шестым человеком, обратившимся после укусов собак в секторе Буюканы.

В своем обращении мужчина призвал жителей города быть осторожнее на улицах, а муниципальные власти принять срочные меры для решения проблемы бездомных и агрессивных собак.