theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
1 Июля 2026, 17:08
5 485
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

На Буюканах стая собак нападает на людей: за день зарегистрировано не менее шести пострадавших

Жители столичного сектора Буюканы сообщают о серии нападений бездомных собак. По словам кишиневца, 1 июля на улице Василе Лупу, 87, на него напали три собаки из стаи.

На Буюканах стая собак нападает на людей: за день зарегистрировано не менее шести пострадавших.
На Буюканах стая собак нападает на людей: за день зарегистрировано не менее шести пострадавших.

Как рассказал пострадавший, укусы оказались неглубокими, однако после происшествия он обратился за помощью, позвонив по номеру 112. По его словам, операторы подробно объяснили порядок дальнейших действий и предложили вызвать скорую помощь и полицию. Несмотря на отказ от вызова экстренных служб, уже через несколько минут на место прибыли сотрудники полиции, которые зафиксировали факт нападения.

По словам пострадавшего, позже ему стало известно, что днем ранее возле того же дома эта же стая собак напала на мужчину и двоих детей.

Кроме того, в приемном отделении скорой помощи, как утверждает пострадавший, ему сообщили, что только за 1 июля он стал шестым человеком, обратившимся после укусов собак в секторе Буюканы.

В своем обращении мужчина призвал жителей города быть осторожнее на улицах, а муниципальные власти принять срочные меры для решения проблемы бездомных и агрессивных собак.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте