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rupor.md logorupor
21 Сентября 2026, 13:27
11 043
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Мужчину задержали на границе по делу о мошенничестве с домом за 2,7 млн леев

26-летний житель Кишинева обманом завладел домом стоимостью более 2,7 миллиона леев и попытался покинуть Молдову, но был задержан на КПП "Леова–Бумбэта".

Мужчину задержали на границе по делу о мошенничестве с домом за 2,7 млн леев.
Мужчину задержали на границе по делу о мошенничестве с домом за 2,7 млн леев.

По данным следствия, в 2025 году подозреваемый убедил 52-летнего владельца переоформить на него право собственности на дом в коммуне Бубуечь стоимостью 2 734 270 леев, пообещав рассчитаться позже, пишет rupor.md

Вместо этого он сразу продал недвижимость другому покупателю, оставив прежнего хозяина без денег.

При попытке уехать из Молдовы беглеца задержали сотрудники Национального инспектората расследований. 

Во время обысков правоохранители обнаружили и конфисковали важные документы, накопители информации, наличные денежные средства и автомобиль марки Porsche Panamera.

В ведомстве уточнили, что проверяют фигуранта на причастность к другим аналогичным преступлениям, общий ущерб по которым превышает 5,5 миллиона леев, а до решения суда он считается невиновным.

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Источник
rupor.md logorupor
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