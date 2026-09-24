Молдаванина, убившего бывшую девушку в Италии, приговорили к пожизненному.

Изначально мужчина получил 20 лет тюрьмы, однако апелляционный суд установил, что убийство было заранее спланировано, и ужесточил наказание, сообщает unimedia.info

Решение 22 апреля вынес Апелляционный суд присяжных Брешии. Подробности решения, изложенные в документе на 110 страницах, 17 сентября опубликовала итальянская газета Il Giorno.

Суд первой инстанции — Суд присяжных Мантуи — признал Стратана виновным в умышленном убийстве и сокрытии тела. Тогда суд посчитал, что преступление было совершено в результате внезапного эмоционального порыва. Апелляционная инстанция пришла к другому выводу и установила, что убийство готовилось заранее.

Угрозы перед убийством

Яна Малайко временно жила у Кристины Стратан, сестры своего бывшего возлюбленного, и работала барменом в заведении в Кастильоне-делле-Стивьере в провинции Мантуя.

После расставания с Думитру Стратаном, девушка начала встречаться с Андреем Кожокару.

15 января 2023 года, за пять дней до убийства, Стратан пригрозил бывшей девушке расправой, если она не уедет из Кастильоне. Мужчина подозревал, что у нее появился другой партнер.

«Ты должна уехать из Кастильоне, потому что, если там есть кто-то, кого я знаю, я тебя убью», — сказал он ей.

По мнению суда, эта угроза свидетельствовала не только о намерении заставить девушку уехать, но и о формировании плана мести. Стратан, как указано в решении, считал новую связь бывшей девушки «бесчестием».

Убийство произошло в ночь с 19 на 20 января 2023 года в квартире в Кастильоне-делле-Стивьере.

Как Стратан готовился к преступлению

Апелляционный суд указал на семь обстоятельств, которые, по мнению судей, свидетельствуют о предварительной подготовке убийства.

В частности, Стратан пытался вывести из строя камеры в лифтах и подъездах здания. Он не знал, что камеры были ненастоящими и установлены исключительно для отпугивания нарушителей.

18 января мужчина семь раз проходил через зону лифтов и входного холла. Суд посчитал, что таким образом он изучал маршрут, по которому впоследствии собирался вынести тело.

В тот же день Стратан сбросил настройки своего мобильного телефона.

Чтобы заманить Яну в квартиру, мужчина воспользовался ее привязанностью к собаке. Он сообщил девушке, что животному плохо, и таким образом убедил ее прийти.

В квартире Стратан ударил Яну по лицу и голове, после чего задушил ее, предположительно с помощью подушки. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила у девушки множественные кровоподтеки и установила причиной смерти насильственную механическую асфиксию.

После убийства мужчина поместил тело в чемодан на колесиках и вывез его на автомобиле Mercedes SLK. Он спрятал тело под древесиной и листьями в сельской местности между Кастильоне и Лонато-дель-Гарда.

Тело Яны обнаружили только 1 февраля.

Лопата в автомобиле стала еще одним доказательством

Еще одним обстоятельством, на которое обратил внимание суд, стала лопата, найденная в автомобиле Стратана после того, как машина застряла в грязи.

По версии суда, мужчина собирался выкопать яму и спрятать в ней тело Яны. Однако автомобиль застрял, и его план пришлось изменить.

Судьи отметили, что Стратан не мог приобрести лопату в день убийства. По их мнению, он подготовил ее как минимум за сутки до преступления, что стало дополнительным доказательством предварительного планирования убийства.

После преступления мужчина, как указано в решении суда, вел себя необычно спокойно. Он сидел, курил сигарету, а затем рассказал одному из друзей: «Я убил Бони», используя прозвище Яны. После этого он добавил: «Я сделал глупость».

Суд не обнаружил раскаяния

Судьи также обратили внимание на поведение Стратана после исчезновения девушки. В течение десяти дней он не помогал следствию в поисках Яны. Даже после обнаружения тела мужчина отрицал, что именно он спрятал его в чемодане, а также отрицал, что отправил сообщение с телефона девушки после ее смерти.

В решении суда отмечается, что Стратан не проявлял раскаяния или сожаления по отношению к семье Яны.

Судьи также подчеркнули жестокость преступления и отказались учитывать смягчающие обстоятельства.

В итоге апелляционная инстанция признала убийство преднамеренным и назначила Стратану пожизненное заключение.

Дело Яны стало поводом для законодательной инициативы

Дело Яны Малайко стало также основой для инициативы по изменению уголовного законодательства Италии.

Адвокат родителей девушки Анджело Лино Муртас совместно с ассоциациями Y.A.N.A. — You Are Not Alone и «Памела Мастропьетро» предложил внести изменения в статью 577 Уголовного кодекса.

Инициатива предусматривает введение нового отягчающего обстоятельства, при котором пожизненное заключение назначается, если после убийства преступник расчленил тело жертвы, надругался над ним или спрятал его.

Сейчас такие действия могут наказываться отдельно. Авторы инициативы хотят сделать их самостоятельным отягчающим обстоятельством при убийстве.

По их мнению, доказать факт сокрытия или надругательства над телом проще, чем установить преднамеренность, поскольку речь идет о действиях, которые можно объективно зафиксировать.

Инициативу представили, в частности, во время акции «Lacrime furenti», прошедшей в Риме 15 октября 2025 года при участии родственников нескольких жертв фемицида.