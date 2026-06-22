Молдаванин умер в лачуге без света и воды в Италии.

Гражданин Молдовы был найден мёртвым в скромном жилище, где проживал вместе со своей спутницей жизни в населённом пункте Камильяно провинции Казерта в Италии.

Хотя первоначальные данные указывают на то, что смерть могла наступить по естественным причинам, прокуратура распорядилась провести вскрытие для точного установления обстоятельств трагедии. 49-летний мужчина жил в условиях бедности и социальной изоляции в помещении, лишённом элементарных удобств, сообщает Rotalianul.

Женщина после происшествия была допрошена карабинерами в качестве свидетеля.

Личность погибшего была установлена по отпечаткам пальцев. Им оказался Сергей Самокраиний, родившийся в Республике Молдова 15 декабря 1976 года, сообщает издание Paese News.

Трагедия произошла в районе Монтичелло населённого пункта Камильяно, недалеко от бывшего карьера Раузо.

По предварительной информации, его подруга, гражданка Румынии, рассказала карабинерам, что утром мужчина оставался дома один, пока она находилась на работе. Вернувшись домой, она обнаружила, что партнёр почувствовал себя плохо. Он поел и лёг отдохнуть.

Спустя короткое время его состояние резко ухудшилось. На место прибыли карабинеры и медики службы экстренной помощи 118, однако спасти мужчину уже не удалось — была констатирована смерть.

Судебный врач, прибывший на место происшествия, в ходе первичного осмотра предположил, что смерть могла быть вызвана медицинским осложнением, то есть наступить по естественным причинам.

Тем не менее прокурор при суде города Санта-Мария-Капуа-Ветере распорядился изъять тело и направить его в Институт судебной медицины Казерты.

Мужчина проживал в полуразрушенном строении на окраине населённого пункта. Жилище представляло собой импровизированное укрытие с крышей из пластика, ветхими дверями и окнами. В доме не было электричества, водоснабжения и санитарных удобств.

Он не являлся владельцем этого жилья и, как сообщается, проживал там с разрешения прежнего хозяина, который к настоящему времени уже умер.

Румынская гражданка временно получит помощь от социальных служб местной администрации до принятия дальнейших решений компетентными органами.