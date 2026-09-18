Мать погибшего в Страшенах мальчика: Водитель выйдет и снова сядет за руль.

«Я хочу справедливости для своего ребенка», — так говорит мать 14-летнего мальчика, который погиб после того, как его сбил на пешеходном переходе полицейский Курлан Кырлиг.

Женщина заявляет, что будет добиваться наказания для водителя, и опасается, что после отбытия возможного срока он сможет снова сесть за руль. Об этом она рассказала в пятницу перед заседанием суда в Страшенах по делу о ДТП, произошедшем 2 февраля, в котором пострадали двое детей, пишет tvrmoldova.md

«Я простой человек. Я не знаю законов, ничего не знаю, но хочу, чтобы он был наказан», — говорит мать погибшего 14-летнего мальчика. Женщина заявила, что продолжит обращаться в различные учреждения и добиваться справедливости для своего ребенка.

«Как бы тяжело мне ни было, я буду бороться, чтобы добиться справедливости ради своего ребенка и других детей», — заявила женщина перед заседанием суда в Страшенах.

Мать погибшего опасается, что после отбытия возможного наказания водитель сможет снова сесть за руль и подвергнуть опасности других детей.

«Потому что через несколько лет он выйдет. Выйдет и снова сядет за руль, а ведь есть и другие дети», — сказала она.

Женщина сообщила, что водитель выразил сожаление по поводу произошедшего во время судебного заседания, однако лично перед ней, по ее словам, не извинился.

На вопрос журналистов о том, какого решения суда он ожидает и признает ли свою вину, Курлан Кырлиг перед заседанием отвечать не стал.

ДТП произошло 2 февраля на трассе Кишинёв — Унгены. 19-летний полицейский находился за рулем Mercedes, когда сбил двух несовершеннолетних, которые переходили дорогу по правилам по пешеходному переходу.

В результате столкновения 12-летняя девочка и 14-летний мальчик были доставлены в тяжелом состоянии в Страшенскую районную больницу. Позже мальчик скончался в отделении интенсивной терапии.

Водителя проверили на алкоголь. Результат оказался отрицательным.

В 2025 году Курлан Кырлиг занимал должность старшего участкового офицера в Инспекторате полиции Страшен.

Дело рассматривается по статье 264 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если оно повлекло тяжкий вред здоровью человека или его смерть.