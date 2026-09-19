Мать девочки, пострадавшей в ДТП в Страшенах: Я не требую мести, я хочу справедливости.

Спустя семь месяцев после аварии в Страшенах мать Делии, девочки, серьезно пострадавшей в результате ДТП, выступила с заявлением в коридоре суда.

Женщина с волнением и надеждой на то, что ее дочь сможет вернуться к прежней жизни, говорит, что не ищет мести, а хочет справедливости как для Делии, так и для Даниела, погибшего в аварии, пишет unimedia.info

«Я борюсь не ради мести. Я борюсь за восстановление Делии. Я говорила об этом и публично: не мне его судить, я не Бог. Мне больно за Даниела, который так несправедливо покинул этот мир и оставил свою мать убитой горем.

Моя цель как матери — чтобы мой ребенок снова ходил на обеих ногах, забыл о боли после стольких операций и чтобы я могла обеспечить ей наилучшее восстановление и реабилитацию.

Иногда мне очень тяжело. Бывают дни, когда мне кажется, что я больше не могу. После аварии прошло уже более семи месяцев, а мы по-прежнему не видим света в том, что касается ее здоровья. Теперь нам предстоит долгий период восстановления, поездки, большие расходы, обследования и лечение.

Но я молю доброго Бога дать мне силы поставить ее на ноги и вернуть ей ту нормальную жизнь, которая была у нее до аварии, с помощью врачей и всех, кто в этом участвует.

Я продолжаю идти вперед ради своего ребенка. Я не требую мести. Я не хочу, чтобы кто-то страдал. Я прошу только справедливости и возможности для Делии восстановиться как можно лучше. А для Даниела, ребенка, который так и не вернулся домой, мы хотим, чтобы правда была установлена, а справедливость восторжествовала. Пусть Бог даст нам силы пройти через это испытание», — написала Валерия Дупчак.

Напомним, 14-летний мальчик погиб после того, как его сбил на пешеходном переходе Mercedes, за рулем которого находился 19-летний молодой человек. Трагическая авария произошла вечером 2 февраля в Страшенах. Еще одна пострадавшая, 12-летняя девочка, получила тяжелые травмы.