6 Июня 2026, 19:06
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Маршрутка ушла под воду во время ливня: водитель пытался прорваться через затопленную дорогу
В Молдове сильный ливень привел к подтоплению дорог, где очевидцы сняли на видео маршрутное такси, оказавшееся практически под водой.
На кадрах видно, как водитель, несмотря на высокий уровень воды на проезжей части, пытается продолжить движение. Однако поток оказался слишком сильным, и микроавтобус начал погружаться в воду. По словам очевидцев, водитель заметно нервничал и до последнего пытался преодолеть затопленный участок дороги.
Информация о пострадавших не поступала. Из-за сильных дождей наблюдаются подтопления дорог и затруднено движение транспорта.