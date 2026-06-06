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6 Июня 2026, 19:06
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Маршрутка ушла под воду во время ливня: водитель пытался прорваться через затопленную дорогу

В Молдове сильный ливень привел к подтоплению дорог, где очевидцы сняли на видео маршрутное такси, оказавшееся практически под водой.

Маршрутка ушла под воду во время ливня: водитель пытался прорваться.
Маршрутка ушла под воду во время ливня: водитель пытался прорваться.

На кадрах видно, как водитель, несмотря на высокий уровень воды на проезжей части, пытается продолжить движение. Однако поток оказался слишком сильным, и микроавтобус начал погружаться в воду. По словам очевидцев, водитель заметно нервничал и до последнего пытался преодолеть затопленный участок дороги.

Информация о пострадавших не поступала. Из-за сильных дождей наблюдаются подтопления дорог и затруднено движение транспорта.


Источник
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