Мама сбитого в Комрате ребенка: Права моего сына должны быть защищены.

Зинаида Кроитор, мать ребенка, которого 4 ноября 2025 года на тротуаре в Комрате сбила автоледи, перепутавшая педаль тормоза с педалью акселератора, заявляет, что продолжит отстаивать права своего сына.

«Мы требовали вернуть дело в суд первой инстанции, однако недавно получили отказ по нашей жалобе. Это мотивировали тем, что процессуальных нарушений якобы зафиксировано не было. Но я не сдаюсь, ведь речь идет о здоровье моего сына. Я иду дальше и вместе с моим адвокатом подам новый гражданский иск о возмещении материального и морального ущерба. Сначала мы снова обратимся в инстанцию Комрата, но если в ходе процесса у нас возникнут подозрения относительно его объективности, мы заявим отвод судебной коллегии и обратимся в другой суд», — сказала Зинаида Кроитор в телефонном разговоре с noi.md

Напомним, 4 ноября 2025 года трагически изменило жизнь семьи Кроитор из Комрата. На тротуаре их младшего сына Сергея сбила женщина-водитель, потерявшая управление автомобилем из-за перепутанных педалей. Как рассказала нашей редакции мать мальчика Зинаида Кроитор, она по-прежнему борется за справедливость.

"Мой сын почти сутки провёл в коме. Он полностью потерял слух на одно ухо, а на другое слышит не на сто процентов. Кроме того, у него были повреждения одного глаза, а из-за поражения нерва — паралич половины лица. Матери очень тяжело видеть своего ребёнка в таком состоянии. Через три недели, которые мы провели в столичной больнице, мы вернулись домой, в Комрат. И сегодня мы продолжаем реабилитацию, ходим к логопеду, неврологу, в октябре снова поедем в Турцию, где его осмотрит офтальмолог", - рассказала нам Зинаида Кроитор.

Мать ребёнка также уточнила, что не получила никакой профессиональной юридической поддержки, поэтому считает, что в ходе расследования этого уголовного дела допущено немало нарушений. В мае этого года Комратский суд вынес решение по делу виновницы наезда на ребёнка.

Суд приговорил её к трём годам и шести месяцам лишения свободы в исправительном учреждении открытого типа для женщин с лишением права на управление транспортными средствами. Однако исполнение наказания было приостановлено на испытательный срок в три года. Ей было предписано выплатить Зинаиде Кроитор 4000 леев в качестве компенсации расходов на лечение. Еще 4082 лея составили судебные издержки.