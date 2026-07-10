10 Июля 2026, 10:27
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Мальчик, пострадавший от удара током в Бельцах, находится в реанимации
Семилетний мальчик, получивший накануне вечером удар электрическим током в муниципии Бельцы, госпитализирован в тяжелом состоянии в отделение интенсивной терапии Бельцкой клинической больницы.
Информацию подтвердила IPN пресс-секретарь медицинского учреждения Андрея Галич.
Напомним, 11-летняя сестра мальчика погибла.
По предварительной информации, дети получили удар электрическим током во дворе дома, предположительно, из-за использования неисправного удлинителя.
Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.