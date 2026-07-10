Мальчик, пострадавший от удара током в Бельцах, находится в реанимации

Семилетний мальчик, получивший накануне вечером удар электрическим током в муниципии Бельцы, госпитализирован в тяжелом состоянии в отделение интенсивной терапии Бельцкой клинической больницы.

Мальчик, пострадавший от удара током в Бельцах, находится в реанимации.