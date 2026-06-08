Ливни затопили подвал суда в Страшенах и Дом культуры в Ниспоренском районе.

Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) провели 37 операций по устранению последствий сильных дождей и ветра в нескольких населенных пунктах, в том числе в подвале здания суда в Страшенах, пишет zdg.md

По данным ГИЧС, спасатели были задействованы преимущественно в откачке воды, скопившейся в домах, подвалах и цокольных этажах зданий. В общей сложности они провели 31 операцию по откачке воды в Страшенском районе (10 операций), Ниспоренском (6), Яловенском (5), в Бельцах и Кишиневе (по 2 операции в каждом), а также в Теленештском, Каушанском и Дрокиевском районах.

Сообщается, что большинство мероприятий по устранению последствий ливней было проведено в Страшенском районе, где спасатели откачивали скопившуюся воду из погребов, подвалов двух домов и подвала здания Страшенского суда.

В селе Вэрзэрешты Ниспоренского района спасатели откачали воду из нескольких подвалов и дворов, а также из подвала местного Дома культуры. Кроме того, аналогичные работы проводились и в городе Ниспорены, где из-за ливней оказались подтопленными многие домохозяйства.

В Яловенском районе также были проведены масштабные работы. Так, по данным ГИЧС, в селе Гангура после проливных дождей вода затопила ряд домов и водоотводный канал. Спасатели откачали около 900 м³ воды из 10 домов и канала. Также в селе Пухой были проведены многочисленные работы по откачке воды из подвалов и дворов, общий объем откачанной воды превысил 80 м³.

Помощь спасателей потребовалась и в Кишиневе, где на улице Митрополита Варлаама они откачали около 400 м³ воды, скопившейся в подвале здания. Аналогичная ситуация была на Мунчештском шоссе, где из домовладения было откачано около 40 м³ воды.

«В Каушанском районе одна из самых сложных операций была зафиксирована в селе Первомайск, где спасатели откачали около 3000 м³ воды из дома и трех частных садов», — пояснили в ведомстве.

В Бельцах спасатели откачали около 36 м³ воды из дома и гаража.

«Помимо откачки воды, спасатели провели 5 операций по удалению деревьев, поваленных из-за неблагоприятных погодных условий. Три случая были зафиксированы в Бельцах, где упавшие деревья заблокировали дворы и повредили две машины. Другие операции проводились в Чимишлии и селе Корбу Дондюшанского района, где упавшее дерево повредило линии связи», — рапортуют в ГИЧС.

Кроме того, в Новоаненском районе сотрудники ГИЧС оказали помощь в транспортировке медицинской бригады к пациенту в селе Батык, поскольку машина скорой помощи застряла в грязи.

В то же время, в течение дня 7 июня власти мониторили гидрологическую ситуации в Фалештском и Унгенском районах. В селе Катранык Фалештского района было зафиксировано переполнение водоема водой, а в селе Мэгуреле Унгенского района был подтвержден риск прорыва дамбы после сильных дождей.

«В обоих случаях были приняты меры по снижению риска, опасности для населенных пунктов и домохозяйств нет», — отмечает ГИЧС.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает следить за ситуацией и призывает граждан следовать рекомендациям властей, избегать поездок в пострадавшие районы и звонить в службу экстренной помощи 112 в опасных ситуациях.