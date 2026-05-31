noi.md logonoi
31 Мая 2026, 13:15
Крупный пожар в столице удалось локализовать

Пожарным и спасателям Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям удалось в 12:07 локализовать пожар, вспыхнувший сегодня утром на одном из складов на улице Лунка Быкулуй в столице.

В операции также участвовали бригады газовой компании Chișinău-Gaz и специалисты компании Premier Energy Distribution, которые отключили сети природного газа и электроэнергии, чтобы предотвратить риск поражения электрическим током, передает noi.md

Безопасность зоны проведения операции, регулирование дорожного движения и поддержание общественного порядка обеспечивают Генеральный инспекторат полиции и Генеральный инспекторат карабинеров. 

На месте происшествия работают 90 пожарных и спасателей, 12 пожарных машин ГИЧС и 17 вспомогательных единиц техники. О жертвах не сообщается. 

Сотрудники ГИЧС продолжают работу по окончательному тушению пожара.

Источник
noi.md logonoi
