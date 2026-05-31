Крупный пожар в столице удалось локализовать.

В операции также участвовали бригады газовой компании Chișinău-Gaz и специалисты компании Premier Energy Distribution, которые отключили сети природного газа и электроэнергии, чтобы предотвратить риск поражения электрическим током, передает noi.md

Безопасность зоны проведения операции, регулирование дорожного движения и поддержание общественного порядка обеспечивают Генеральный инспекторат полиции и Генеральный инспекторат карабинеров.

На месте происшествия работают 90 пожарных и спасателей, 12 пожарных машин ГИЧС и 17 вспомогательных единиц техники. О жертвах не сообщается.

Сотрудники ГИЧС продолжают работу по окончательному тушению пожара.