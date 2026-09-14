Кишиневца осудили на 12 лет за убийство знакомого и нападение с ножом на полицейских.

Как сообщает Прокуратура, преступление произошло 1 марта 2026 года в подвале столичного дома на Московском проспекте, где временно укрывались мужчины.

По информации ведомства, 40-летний осужденный и 61-летний потерпевший были знакомы много лет, работали дворниками и периодически встречались. После совместного распития алкоголя между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого 40-летний нападавший избил жертву руками и ногами, а затем ударил ножом в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, сообщает rupor.md

Сначала злоумышленник попытался замести следы: он сам пришел в инспекторат полиции и заявил, будто на его знакомого в подвале напал неизвестный, а он сам поранил руку при попытке вмешаться. Однако после выезда оперативной группы на место преступления мужчина изменил показания и признался в содеянном.

Как уточнили в прокуратуре, во время общения с правоохранителями он подошел к телу, взял тот самый нож и стал угрожать полицейским убийством и самоубийством, после чего попытался скрыться. Поскольку мужчина не реагировал на требования остановиться и представлял реальную угрозу, силовики сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего нападавший бросил оружие и был задержан.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый свою вину не признал. Как отмечают правоохранители, ранее он уже был судим за похищение человека, нарушение неприкосновенности жилища и насильственное неповиновение администрации пенитенциарного учреждения.