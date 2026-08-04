Гражданина Молдовы, избившего албанца в Италии, отправили в исправительную колонию.

В итальянском городе Торрелья правоохранители пресекли жестокое нападение на человека. К участию в инциденте оказался причастен 47-летний гражданин Молдовы.

Инцидент произошел днем 2 августа на площади Пьяцца делла Торре. На номер экстренных служб 112 поступил сигнал о том, что группа лиц избивает мужчину, лежащего на земле. Прибывшие на место карабинеры из Абано-Терме задержали с поличным 39-летнего местного жителя, который продолжал наносить удары ногами и руками окровавленной жертве, передает rupor.md

Пострадавшим оказался 47-летний гражданин Албании, проживающий в курортной зоне. Медики скорой помощи доставили его в клинику Абано-Терме, где у него диагностировали черепно-мозговую травму и переломы ребер, оценив период лечения в 40 дней.

В ходе разбирательства карабинеры установили второго участника конфликта — им оказался 47-летний гражданин Молдовы, проживающий в коммуне Вигонца. Ему предъявлены официальные обвинения в участии в драке без заключения под стражу. Главного подозреваемого поместили под домашний арест по решению прокуратуры Падуи, после чего перевели в исправительную колонию из-за нарушения ранее назначенных условий пробации.