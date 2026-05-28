28 Мая 2026, 18:52
Гражданин Молдовы пытался покинуть Румынию с недействительными водительскими правами
Мужчина явился на контрольно-пропускной пункт при выезде из Румынии. Он управлял автомобилем, зарегистрированным в Румынии.
На пограничном контроле водитель не смог предъявить водительское удостоверение. После дополнительных проверок Пограничная полиция установила, что мужчина был не вправе управлять транспортным средством, так как действие его водительских прав было приостановлено за нарушения Правил дорожного движения, передает stiri.md
Пограничная полиция проводит расследование по факту управления транспортным средством с приостановленными правами. По завершении расследования будут приняты соответствующие юридические меры.