Еще один дрон нарушил воздушное пространство Молдовы.

По данным Министерства обороны, несанкционированный пролёт воздушного объекта был зафиксирован со стороны населённого пункта Маяки Одесской области Украины.

В ведомстве сообщили, что на фоне массированных атак Российской Федерации на Украину Служба воздушных операций зафиксировала несанкционированное появление воздушного объекта в воздушном пространстве Молдовы.

В 12:34 он пересёк государственную границу Молдовы в направлении села Паланка Штефан-Водского района. В 12:36 беспилотник покинул национальное воздушное пространство в направлении украинского населенного пункта Беляевка.

Дополнительная информация уточняется.