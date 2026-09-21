21 Сентября 2026, 13:20
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Еще один дрон нарушил воздушное пространство Молдовы.
Еще один дрон нарушил воздушное пространство Молдовы
По данным Министерства обороны, несанкционированный пролёт воздушного объекта был зафиксирован со стороны населённого пункта Маяки Одесской области Украины.
В ведомстве сообщили, что на фоне массированных атак Российской Федерации на Украину Служба воздушных операций зафиксировала несанкционированное появление воздушного объекта в воздушном пространстве Молдовы.
В 12:34 он пересёк государственную границу Молдовы в направлении села Паланка Штефан-Водского района. В 12:36 беспилотник покинул национальное воздушное пространство в направлении украинского населенного пункта Беляевка.
Дополнительная информация уточняется.