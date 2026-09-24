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pulsmedia.md logopulsmedia
24 Сентября 2026, 19:51
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Двух жителей Молдовы арестовали за организацию незаконного перехода границы

Сотрудники Пограничной полиции Северного регионального управления под руководством прокуратуры Единец, офис Бричаны, задержали с поличным двух граждан Республики Молдова.

Двух жителей Молдовы арестовали за организацию незаконного перехода границы.
Двух жителей Молдовы арестовали за организацию незаконного перехода границы.

Их подозревают в организации незаконного пересечения государственной границы двумя гражданами Украины, передает pulsmedia.md

Согласно предварительной информации, полученной в ходе расследования, за содействие в незаконном пересечении границы с каждого человека якобы потребовали по 5 000 долларов США.

В результате проведённых мероприятий двое граждан Республики Молдова были задержаны на 72 часа. Позднее по ходатайству прокурора суд избрал в отношении обоих меру пресечения в виде предварительного ареста сроком на 30 суток.

Дело расследуется в рамках уголовного производства, начатого на основании ст. 362¹ ч. (3) п. a) Уголовного кодекса Республики Молдова — организация незаконной миграции, совершённая организованной преступной группой или преступной организацией.

Согласно действующему законодательству, лицам, признанным виновными в совершении такого преступления, грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет, штраф в размере от 6 000 до 8 000 условных единиц, а также лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 3 до 5 лет.

Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела и выявления других лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности.

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Источник
pulsmedia.md logopulsmedia
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