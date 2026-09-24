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agora.md logoagora
24 Сентября 2026, 15:48
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Двойное убийство в Резине: одна из жертв писала заявление об изнасиловании на подозреваемого

Одна из двух женщин, тела которых 19 сентября обнаружили в кукурузном поле в Резинском районе, ранее подала заявление об изнасиловании, указав на того же мужчину, который сейчас подозревается в их убийстве.

Двойное убийство в Резине: одна из жертв писала заявление об изнасиловании на подозреваемого.
Двойное убийство в Резине: одна из жертв писала заявление об изнасиловании на подозреваемого.

7 июля по этому факту было возбуждено уголовное дело. Мужчина был признан подозреваемым, однако орган уголовного преследования не внес предложения о предъявлении ему обвинения или применении меры пресечения.

Эту информацию подтвердила для портала Agora пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Виолина Морару.

При этом Морару уточнила, что придание лицу статуса обвиняемого и применение меры пресечения зависят от собранных доказательств и установленных рисков. Без этого суд не может принять решение о применении мер, запрошенных следственными органами.

Уголовное дело находится в ведении Резинского отделения прокуратуры Оргеевского района, а расследование осуществляет Инспекторат полиции Резины.

23 сентября полиция сообщила, что в Резинском районе задержан подозреваемый по делу об убийстве двух человек. Тела двух женщин были найдены в кукурузном поле. 

В результате проведённых следственных мероприятий полицейские установили и задержали 51-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к преступлению. 

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