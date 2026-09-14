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rupor.md logorupor
14 Сентября 2026, 15:13
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Два случая незаконного провоза наркотиков пресекли на КПП "Паланка"

Как сообщает Таможенная служба, досмотр проводился совместно с пограничниками и украинскими коллегами.

Два случая незаконного провоза наркотиков пресекли на КПП "Паланка".
Два случая незаконного провоза наркотиков пресекли на КПП "Паланка".

В первом случае служебная собака по кличке Джеки помогла обнаружить подозрительный багаж у пассажира микроавтобуса Mercedes Sprinter. По информации ведомства, в сумке 29-летнего иностранного гражданина нашли пять сигарет с растительным веществом зеленого цвета со специфическим запахом конопли общей массой 13,7 грамма, передает rupor.md

Во втором случае совместная команда досмотрела личные вещи еще одного 29-летнего иностранца, ехавшего в качестве пассажира в автомобиле марки Jac. Как уточнили в таможне, у него обнаружили две емкости с растительной массой со специфическим запахом конопли весом 2,47 и 6,83 грамма, а также емкость с веществом белого цвета, предположительно кокаином, массой 0,9 грамма.

Вся изъятая контрабанда подлежит конфискации. В настоящее время сотрудники Таможенной службы продолжают разбирательство, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, точно определить природу обнаруженных веществ и принять необходимые законные меры.

Два случая незаконного провоза наркотиков пресекли на КПП "Паланка"

Два случая незаконного провоза наркотиков пресекли на КПП "Паланка"

Два случая незаконного провоза наркотиков пресекли на КПП "Паланка"

Два случая незаконного провоза наркотиков пресекли на КПП "Паланка"

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Источник
rupor.md logorupor
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