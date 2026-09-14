Два случая незаконного провоза наркотиков пресекли на КПП "Паланка".

Как сообщает Таможенная служба, досмотр проводился совместно с пограничниками и украинскими коллегами.

В первом случае служебная собака по кличке Джеки помогла обнаружить подозрительный багаж у пассажира микроавтобуса Mercedes Sprinter. По информации ведомства, в сумке 29-летнего иностранного гражданина нашли пять сигарет с растительным веществом зеленого цвета со специфическим запахом конопли общей массой 13,7 грамма, передает rupor.md

Во втором случае совместная команда досмотрела личные вещи еще одного 29-летнего иностранца, ехавшего в качестве пассажира в автомобиле марки Jac. Как уточнили в таможне, у него обнаружили две емкости с растительной массой со специфическим запахом конопли весом 2,47 и 6,83 грамма, а также емкость с веществом белого цвета, предположительно кокаином, массой 0,9 грамма.

Вся изъятая контрабанда подлежит конфискации. В настоящее время сотрудники Таможенной службы продолжают разбирательство, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, точно определить природу обнаруженных веществ и принять необходимые законные меры.