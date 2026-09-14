Два гражданина Молдовы погибли в ДТП возле города Бырлад в Румынии.

Генеральное консульство Молдовы в Яссах связалось с семьями погибших, поддерживает связь с компетентными румынскими властями и оказывает необходимую консульскую помощь, сообщает ipn.md

Кроме того, консульство окажет семьям содействие в оформлении необходимых документов для репатриации тел в Молдову.

Компетентные румынские органы продолжают расследование для установления всех обстоятельств произошедшего ДТП.