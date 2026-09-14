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ipn.md logoipn
14 Сентября 2026, 16:04
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Два гражданина Молдовы погибли в ДТП возле города Бырлад в Румынии

По данным Министерства иностранных дел Молдовы, в аварии столкнулись грузовик и автомобиль, зарегистрированный в Республике Молдова.

Два гражданина Молдовы погибли в ДТП возле города Бырлад в Румынии.
Два гражданина Молдовы погибли в ДТП возле города Бырлад в Румынии.

Генеральное консульство Молдовы в Яссах связалось с семьями погибших, поддерживает связь с компетентными румынскими властями и оказывает необходимую консульскую помощь, сообщает ipn.md

Кроме того, консульство окажет семьям содействие в оформлении необходимых документов для репатриации тел в Молдову.

Компетентные румынские органы продолжают расследование для установления всех обстоятельств произошедшего ДТП.

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Источник
ipn.md logoipn
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