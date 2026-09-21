ДТП на Албишоаре спровоцировал водитель без прав: пострадала пассажирка.

По предварительным данным, аварию, произошедшую 20 сентября на улице Албишоара в Кишиневе, спровоцировал 28-летний молодой человек, не имеющий водительских прав. Одна из пассажирок была доставлена в больницу.

Согласно предварительной информации, предоставленной полицией, мужчина находился за рулём автомобиля Audi и при обстоятельствах, которые предстоит установить, не справился с управлением, пишет realitatea.md

Сначала Audi врезался в бордюр и дорожный знак, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя другими автомобилями марок Volvo, Skoda, BMW и Lexus.

В результате столкновения все пять автомобилей получили значительные повреждения. Одна из пассажирок была доставлена в больницу для медицинского обследования.

Автомобиль Audi был эвакуирован и доставлен на специализированную стоянку.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства ДТП.