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realitatea.md logorealitatea
21 Сентября 2026, 09:56
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ДТП на Албишоаре спровоцировал водитель без прав: пострадала пассажирка

По предварительным данным, аварию, произошедшую 20 сентября на улице Албишоара в Кишиневе, спровоцировал 28-летний молодой человек, не имеющий водительских прав. Одна из пассажирок была доставлена в больницу.

ДТП на Албишоаре спровоцировал водитель без прав: пострадала пассажирка.
ДТП на Албишоаре спровоцировал водитель без прав: пострадала пассажирка.

Согласно предварительной информации, предоставленной полицией, мужчина находился за рулём автомобиля Audi и при обстоятельствах, которые предстоит установить, не справился с управлением, пишет realitatea.md

Сначала Audi врезался в бордюр и дорожный знак, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя другими автомобилями марок Volvo, Skoda, BMW и Lexus.

В результате столкновения все пять автомобилей получили значительные повреждения. Одна из пассажирок была доставлена в больницу для медицинского обследования.

Автомобиль Audi был эвакуирован и доставлен на специализированную стоянку.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства ДТП.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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