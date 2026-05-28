28 Мая 2026, 20:00
1
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Защита Евгении Гуцул обжалует решение Апелляционной палаты в ВСП
Адвокат башкана Евгении Гуцул Серджиу Морару назвал решение Апелляционной палаты, подтвердившей приговор первой инстанции, незаконным и заявил, что обжалует его в ВСП.
«Мы обжалуем это решение в ВСП и исчерпаем все предусмотренные законом средства правовой защиты, чтобы доказать, что принятые решения являются явно незаконными и что госпожа Гуцул невиновна», — заявил Серджиу Морару после оглашения решения, передает ipn.md
Защита утверждает, что Евгения Гуцул является «политической заключенной», и обвиняет власти в использовании этого дела для того, чтобы посеять страх в обществе и создать впечатление, что любая связь с бывшей партией «Шор» является незаконной.
В четверг Апелпалата оставила в силе решение суда первой инстанции, которым башкан Евгения Гуцул и Светлана Попан 5 августа 2025 года были приговорены к семи и шести годам лишения свободы соответственно.