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Infotag.md logoInfotag
16 Сентября 2026, 19:44
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Захарова призвала Кишинев не препятствовать голосованию в Приднестровье

В Москве рассчитывают, что Кишинёв «воздержится от деструктивных решений и действий, противоречащих принципам демократии, международному праву и, самое главное, здравому смыслу».

Захарова призвала Кишинев не препятствовать голосованию в Приднестровье.
Захарова призвала Кишинев не препятствовать голосованию в Приднестровье.

Об этом заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова на брифинге в Екатеринбурге, комментируя высказывания молдавского МИДа и его главы, которые назвали открытие в Приднестровье избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму  «неприемлемым»  и «недружественным шагом», пишет stiri.md со ссылкой на infotag.md

«Напомню, что в Приднестровье проживает свыше 200 тыс. российских граждан. Кишинёв не имеет права лишать жителей возможности голосовать. Они не должны прикрываться никакими придуманными поводами», - подчеркнула дипломат.

Она напомнила, что «на всех президентских и парламентских выборах в Молдавии, которые проходили и которые эта страна проводила за рубежом, российская сторона всегда оказывала всё необходимое содействие в открытии максимального количества избирательных участков для многотысячной молдавской диаспоры - другое дело, что Кишинёв распоряжался этой возможностью вопреки воле своих граждан, не открывая в должном количестве эти участки».

«Россия делает то, что она обязана делать как в соответствии с собственным законодательством, так и в соответствии со своими, в том числе, международно-правовыми обязательствами, которые продекларировала, под которыми подписалась и за которые тоже несёт ответственность», - заявила Захарова.

Россия намерена открыть  в Молдове на выборах 20 сентября один избирательный участок в здании посольства в Кишиневе, а в Приднестровье – 15, несмотря на запрет молдавских властей.

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