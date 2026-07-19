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Infotag.md logoInfotag
19 Июля 2026, 08:25
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Вовк призвал прокуратуру расследовать подготовку запроса о повышении тарифа на газ

Председатель партии «Платформа DA» Ливиу Вовк поставил под сомнение обоснованность инициативы с повышением тарифа на природный газ.

Вовк призвал прокуратуру расследовать подготовку запроса о повышении тарифа на газ.
Вовк призвал прокуратуру расследовать подготовку запроса о повышении тарифа на газ.

Он призвал провести срочное расследование обстоятельств подготовки соответствующего запроса в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ), передает infotag.md

Политик написал на своей странице в facebook, что «решение о повышении тарифа почти на 45% выглядит странным, поскольку, как утверждает член Совета Energocom Александр Слусарь, этот вопрос не обсуждался с членами Совета».

Вовк отметил, что по состоянию на 6 июля Energocom только начала тендеры на бронирование мощностей для транспортировки газа, а фактические закупки топлива на отопительный сезон еще не стартовали. Он считает, что тариф должен определяться на основе реальной стоимости закупленного газа, а не прогнозов. Он выразил недоумение тем, что запрос о повышении тарифа почти на 7 леев был направлен регулятору в срочном порядке, несмотря на отсутствие обсуждения в Совете компании.

Председатель «Платформы DA» напомнил о ситуации 2024 г., когда задержка с закупками газа привела к росту тарифов для населения. По его мнению, «нынешнее повышение станет серьезным ударом по гражданам и может усилить социальное напряжение». 

Политик призвал прокуратуру и другие компетентные органы проверить, кто подготовил расчеты и кто настоял на срочной подаче заявления в НАРЭ. 

Источник
Infotag.md logoInfotag
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