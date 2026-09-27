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rupor.md logorupor
27 Сентября 2026, 10:30
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Вицу назвала признаки успеха Stratcom: Гордость за страну и желание платить налоги

Директор Stratcom Лилиана Вицу рассказала, по каким показателям будет судить об успехе Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией во время ее мандата.

Вицу назвала признаки успеха Stratcom: Гордость за страну и желание платить налоги.
Вицу назвала признаки успеха Stratcom: Гордость за страну и желание платить налоги.

Среди них желание жителей Молдовы защищать страну, гордость за гражданство и готовность платить налоги. Об этом глава центра говорила в подкасте Ziarul de Gardă, передает rupor.md

По словам Вицу, центр разрабатывает индекс национальной устойчивости для изучения общественных настроений.

«Этот индекс измеряет такие вещи, как желание защищать государство и готовность это делать, гордость за то, что ты гражданин Республики Молдова, чувство принадлежности к этой стране. А ещё желание быть дисциплинированным гражданином, платить налоги, потому что так ты вносишь вклад в экономику и развитие страны. Даже желание вернуться домой или не уезжать», — сказала она.

Вицу пояснила, при каком результате сочтёт работу центра успешной:

«Если мы увидим рост по этим показателям, который, надеюсь, превысит погрешность опроса в 3%, тогда я скажу, что центр внёс свой вклад. Нам удалось не только обеспечить стратегическую коммуникацию, но и провести точечную, продуманную работу, которая изменила отношение людей и укрепила чувство принадлежности к стране и гордость за гражданство Республики Молдова».

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Источник
rupor.md logorupor
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