Вице-премьер Киверь обвинил Россию в неуважении к суверенитету Молдовы.

Решение Российской Федерации открыть 20 сентября 16 избирательных участков в Приднестровском регионе для выборов в Госдуму без разрешения Кишинева является «неуважением к суверенитету и территориальной целостности Молдовы».

Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь, сообщает Radio Moldova.

«В регионе появился процесс продвижения этих незаконных действий. Это еще раз демонстрирует неуважение к суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова. А когда Россия ссылается на обязательства ОБСЕ и утверждает, что Молдова должна согласиться с этими незаконными действиями, это искаженный подход, который не соответствует духу и сути этих обязательств.

Я бы рекомендовал тем, кто выступил с этой инициативой, вспомнить о международном праве, Хельсинкском заключительном акте и одном из принципов, который говорит о суверенном равенстве и неотъемлемых правах, вытекающих из суверенитета государств, — принципе, который Российской Федерацией полностью игнорируется», — заявил Валериу Киверь 16 сентября в правительстве.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) назвало «неприемлемым» намерение России открыть 16 избирательных участков в Приднестровском регионе для выборов в Государственную думу.

«Мы находимся в процессе передачи ноты протеста российской миссии в Кишиневе в связи с тем, что узнали о планах открыть на территории Республики Молдова больше избирательных участков в рамках выборов в Российской Федерации, чем было разрешено. Был разрешен только избирательный участок на территории посольства Российской Федерации», — заявил 2 сентября вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой.

Тем временем региональные СМИ опубликовали адреса 16 избирательных участков, которые будут открыты в воскресенье. Шесть из них расположены в Тирасполе, три — в Бендерах, еще по одному — в нескольких городах левобережья Днестра.

Выборы в Государственную думу Российской Федерации должны пройти в течение трех дней — с 18 по 20 сентября 2026 года.

Отметим, что подобная практика не является новой. На президентских выборах в марте 2024 года Россия также без согласия Кишинева открыла шесть избирательных участков в Приднестровском регионе.