theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
25 Сентября 2026, 10:01
15
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Виталий Игнатьев — о беспилотнике, упавшем в Каменке: Не знаю, о чем вы говорите

Отвечая на вопрос о беспилотнике, упавшем в четверг утром в Каменке на левом берегу Днестра, так называемый министр иностранных дел Тирасполя Виталий Игнатьев заявил, что этот вопрос не входит в его компетенцию.

Виталий Игнатьев — о беспилотнике, упавшем в Каменке: Не знаю, о чем вы говорите.
Виталий Игнатьев — о беспилотнике, упавшем в Каменке: Не знаю, о чем вы говорите.

Журналисты спросили Виталия Игнатьева о беспилотнике, который в четверг упал в городе Каменка в Приднестровском регионе. «Не знаю, о чем вы говорите, я три часа был на заседании», — сказал он, передает noi.md со ссылкой на tvrmoldova.md

Так называемого министра иностранных дел Тирасполя также спросили, существует ли план действий по защите жителей региона от падающих беспилотников.

«Это не входит в мою компетенцию, и сегодня этот вопрос не обсуждался. Я работаю в рамках политической повестки, в пределах моей компетенции как политического переговорщика», — подчеркнул он.

Заявления прозвучали на фоне сообщений о нескольких беспилотниках, замеченных в воздушном пространстве Республики Молдова. В частности, в четверг утром один беспилотник упал и взорвался вблизи села Черница Флорештского района, еще один — в районе города Каменка в Приднестровском регионе.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте