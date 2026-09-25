Виталий Игнатьев — о беспилотнике, упавшем в Каменке: Не знаю, о чем вы говорите.

Отвечая на вопрос о беспилотнике, упавшем в четверг утром в Каменке на левом берегу Днестра, так называемый министр иностранных дел Тирасполя Виталий Игнатьев заявил, что этот вопрос не входит в его компетенцию.

Журналисты спросили Виталия Игнатьева о беспилотнике, который в четверг упал в городе Каменка в Приднестровском регионе. «Не знаю, о чем вы говорите, я три часа был на заседании», — сказал он, передает noi.md со ссылкой на tvrmoldova.md

Так называемого министра иностранных дел Тирасполя также спросили, существует ли план действий по защите жителей региона от падающих беспилотников.

«Это не входит в мою компетенцию, и сегодня этот вопрос не обсуждался. Я работаю в рамках политической повестки, в пределах моей компетенции как политического переговорщика», — подчеркнул он.

Заявления прозвучали на фоне сообщений о нескольких беспилотниках, замеченных в воздушном пространстве Республики Молдова. В частности, в четверг утром один беспилотник упал и взорвался вблизи села Черница Флорештского района, еще один — в районе города Каменка в Приднестровском регионе.