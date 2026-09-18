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Infotag.md logoInfotag
18 Сентября 2026, 20:10
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Венецианская комиссия оценит проект закона о статусе депутата

Депутат от «Нашей партии» Александр Берлинский обсудил с докладчиками Венецианской комиссии (ВК) законопроект о статусе, поведении и этике депутата в парламенте Республики Молдова.

Венецианская комиссия оценит проект закона о статусе депутата.
Венецианская комиссия оценит проект закона о статусе депутата.

Об этом он написал в социальных сетях, отметив, что «некоторые положения документа требуют серьезного уточнения, чтобы обеспечить справедливый баланс между парламентской дисциплиной и свободой депутатского мандата», пишет infotag.md

«Я выступаю за четкие правила, ответственность и уважение к парламентскому поведению. Но эти правила должны одновременно защищать свободу мандата, политический плюрализм и право депутата свободно осуществлять мандат», - считает Берлинский.

По его мнению, статус депутата должен устанавливать правила поведения, но в то же время гарантировать свободу парламентского мандата.

Ранее депутаты от оппозиции выступили с резкой критикой проекта Кодекса об организации и функционировании парламента, который сокращает время выступлений для отдельных депутатов и фракций, а также делает рабочим языком парламента только румынский язык.

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