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moldova1.md logomoldova1
4 Июня 2026, 20:39
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В ЦИК одобрили поправки в Избирательный кодекс о постоянном голосовании по почте

Центральная избирательная комиссия одобрила ряд поправок в Избирательный кодекс, предусматривающий перевод голосования по почте на постоянную основу и создание отдельного избирательного совета для его администрирования.

ЦИК одобрила поправки в Избирательный кодекс о постоянном голосовании по почте.
ЦИК одобрила поправки в Избирательный кодекс о постоянном голосовании по почте.

Решение было принято на заседании 4 июня шестью голосами за и тремя против. После утверждения ЦИК документ будет направлен на рассмотрение в парламент, передает moldova1.md

Согласно проекту, в Кодексе появится отдельный раздел, посвящённый альтернативным способам голосования. Голосование по почте, которое ранее применялось в качестве пилотного механизма на выборах президента и референдуме 2024 года, а также на парламентских выборах 2025 года, предлагается закрепить как постоянную форму участия в выборах.

Кроме того, предлагается создать специальный избирательный совет, который будет отвечать исключительно за организацию голосования по почте.

Поправки также затрагивают вопросы финансирования избирательных кампаний. В частности, предлагается расширить список запрещённых источников финансирования, включив в него лиц и организации, находящиеся под международными санкциями. Одновременно вводится ответственность доноров за нарушение установленных законом лимитов финансирования и запрещается использование средств, полученных через кредиты, займы или виртуальные активы.

Отдельные изменения направлены на предотвращение злоупотребления административным ресурсом. Так, центральным органам власти предлагают разрешить проводить встречи с избирателями только вне рабочего времени. Башкан Гагаузии, члены Исполкома и руководители подразделений автономии, согласно проекту, должны будут приостанавливать исполнение своих обязанностей на период избирательной кампании.

В ЦИК отметили, что предложения разработаны на основе опыта трёх последних национальных избирательных кампаний и направлены на повышение прозрачности и эффективности избирательного процесса.

Вопросы регулирования политической рекламы в Интернете, деятельности третьих сторон в избирательных кампаниях и противодействия онлайн-манипуляциям комиссия решила рассмотреть отдельно в рамках специальной рабочей группы.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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