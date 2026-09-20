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moldova1.md logomoldova1
20 Сентября 2026, 15:00
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В Приднестровье проходит голосование по выборам в Госдуму РФ: вопреки запретам, открыты 16 участков

На территории региона Москва незаконно открыла 16 избирательных участков: шесть в Тирасполе, три в Бендерах и по одному в других городах.

В Приднестровье проходит голосование по выборам в Госдуму РФ: открыты 16 участков.
В Приднестровье проходит голосование по выборам в Госдуму РФ: открыты 16 участков.

По данным местных СМИ, к 12:00 проголосовали более 21 тыс. человек. Отметим, единственный избирательный участок, официально открытый и согласованный с молдавскими властями находится на территории посольства РФ в Кишиневе, передает moldova1.md

По словам назначенного посла РФ в Молдове Олега Озерова, в левобережье проживает около 220 тысяч граждан России, и диппредставительство страны рассчитывает на их активное участие в голосовании. В Кишиневе опровергают эту цифру, указывая на отсутствие проверяемой статистики и реального подтверждения такого количества российских паспортов в регионе. А решение Российской Федерации открыть 16 избирательных участков в Приднестровском регионе без разрешения Кишинева официальные власти расценивают, как «неуважение к суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова».

Вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь заявил на этой неделе, что отсылка России к обязательствам ОБСЕ в качестве аргумента в пользу того, что Республика Молдова должна согласиться с этими действиями, представляет собой искаженный подход, который не соответствует сути этих обязательств.

3 сентября Министерство иностранных дел вручило назначенному послу Российской Федерации в Республике Молдова Олегу Озерову нота протеста в связи с намерением Москвы незаконно открыть избирательные участки на левом берегу Днестра. МИД Молдовы сообщил, что российское посольство в Кишиневе согласовало с молдавскими властями открытие только одного участка - на территории посольства.

"Любой другой избирательный участок, открытый без согласия конституционных властей Республики Молдова, является недружественным шагом", — заявил министр Михай Попшой.

По данным Ассоциации Promo-LEX, проведение российских выборов в приднестровском регионе, несмотря на запреты Кишинева, является новым эпизодом в серии действий Российской Федерации, которые затрагивают территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность Республики Молдова.

Нынешние выборы в Госдуму проходят с 18 по 20 сентября. Они стали первыми парламентскими выборами в России после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

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Источник
moldova1.md logomoldova1
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