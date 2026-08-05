В правительстве раскрыли зарплаты советников Тофана.

Государственная канцелярия Республики Молдова опубликовала список советников кабинета премьер-министра Василе Тофана, а также размеры их должностных окладов.

Согласно документу, руководитель кабинета премьер-министра Каролина Богату получает базовый оклад в размере 40 110 леев, сообщает unimedia.info

Главный советник Андриан Гаврилицэ получает 38 460 леев, а пресс-секретарь премьер-министра Думитру Чорич — 36 870 леев.

В кабинете вице-премьера по европейской интеграции каждый из пяти советников — Юлиан Дигор, Александру Стрелец, Аурика Ревенко, Адриана Згырвач и Александрина Гаруца — получает базовый оклад в размере 20 550 леев.

21 июля правительство во главе с премьер-министром Василе Тофаном получило вотум доверия парламента. За его назначение проголосовали 53 депутата от партии PAS после шестичасового заседания с вопросами и ответами.