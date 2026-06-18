В парламенте раскритиковали управление стекольным заводом: «Так дела не ведутся».

Судьба Кишиневского стекольного завода вызвала дискуссии в парламенте на фоне решения властей выставить государственное предприятие на приватизацию.

Вице-спикер парламента, депутат ПСРМ Влад Батрынча поставил под сомнение эффективность нынешнего менеджмента, указав на резкое падение прибыли предприятия, пишет logos-pres.md

«Стекольный завод в 2021 году принес чистую прибыль в размере 60 млн леев после выплаты зарплат и дивидендов в национальный публичный бюджет. За четыре года, после того как вы назначили нового директора, прибыль сократилась до 10 млн леев — в шесть раз. Так дела не ведутся. Сегодня нам предлагают приватизировать это предприятие, которое занимает треть внутреннего рынка, работает как на внутреннем, так и на внешнем рынке, и является необходимым для страны. Мы считаем, что это предприятие может помочь национальному публичному бюджету сократить дефицит и обеспечить граждан Республики Молдова рабочими местами здесь, дома. Мы требуем заслушать господина Кожухаря, чтобы он представил объективную и адекватную информацию о судьбе этого предприятия», — заявил Батрынча на пленарном заседании законодательного органа.

Инициатива не была поддержана парламентским большинством PAS.

Напомним, что Агентство публичной собственности объявило о запуске инвестиционного конкурса по приватизации государственного предприятия «Кишиневский стекольный завод» как единого имущественного комплекса. Начальная цена предложения составляет 773 млн леев. В соответствии с условиями тендера, будущий инвестор будет обязан вложить минимум 20,5 млн евро (415 млн леев) в течение 3 лет.

Согласно данным из открытых источников, в 2024 году Кишиневский стекольный завод зарегистрировал доходы от продаж в размере 442,5 млн леев и валовую прибыль в 10 млн леев. На тот момент на предприятии работало 350 сотрудников, а уставный капитал превышал 403,5 млн леев.

По сравнению с 2023 годом доходы и прибыль компании снизились, однако завод сохранил положительный баланс и полностью выполнил свои обязательства перед государственным бюджетом. Чистые активы достигли 480,3 млн леев, а предприятие перечислило в бюджет более 6 млн леев.