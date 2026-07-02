В парламенте пройдут слушания из-за скандала с мигрантами из Бангладеш и Непала.

Фракция PAS потребовала провести парламентские слушания после проверки, проведенной Генинспекторатом по миграции (IGM) на одном из объектов в Кишиневе, где были проверены более 100 иностранных рабочих — граждан Бангладеш и Непала.

Депутат Марина Морозова заявила, что, согласно появившейся в СМИ информации, существуют санитарные риски, а также возможные нарушения норм в сфере общественного здравоохранения, охраны труда, режима пребывания и трудоустройства иностранных граждан, пишет logos-pres.md

«Мы пригласим представителей МВД, Генерального инспектората по миграции, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты, Генерального инспектората полиции и других компетентных учреждений, чтобы выяснить, в каких условиях были размещены эти работники, каково реальное состояние условий их проживания и соблюдения санитарных норм, а также обсудить действующую нормативную базу в сфере миграции», — заявила Марина Морозова.

По словам депутата, парламентские слушания состоятся во вторник, 7 июля.

Генеральный инспекторат по миграции сообщил, что по итогам проверок, проведенных в среду, 1 июля, был составлен 101 административный протокол за несообщение иностранными гражданами об изменении места жительства или пребывания. Кроме того, двое иностранных граждан были выявлены как незаконно находящиеся на территории страны, в связи с чем начаты процедуры по их помещению в центр временного содержания.

В IGM также сообщили, что направят материалы в Государственную налоговую службу и Национальное агентство общественного здоровья для рассмотрения выявленных в ходе проверки обстоятельств в пределах их компетенции. Действия работодателя были задокументированы, а собранные материалы передадут уполномоченным органам, которым предстоит принять решение о применении предусмотренных законодательством мер и санкций.

Генеральный инспекторат по миграции напомнил, что соблюдение законодательства в сфере трудоустройства и пребывания иностранных граждан является важнейшей обязанностью работодателей, необходимой для защиты прав трудовых мигрантов, обеспечения добросовестной конкуренции и поддержания прозрачной экономической среды.