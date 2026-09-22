В Нью-Йорке Молдова и Того установили дипломатические отношения.

Республика Молдова и Тоголезская Республика (Того) сегодня официально установили дипломатические отношения.

Соответствующее соглашение подписали на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД Молдовы Михай Попшой и его тоголезский коллега Роберт Дюссе, передает logos-pres.md

Того стало 173-й страной мира, с которой Молдова официально оформила дипломатические связи.

Церемония подписания состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Того (Тоголезская Республика — западноафриканская страна с населением около 8,6 млн человек) стало 173-м государством, с которым Кишинев оформил официальные дипломатические связи. Аналогичное соглашение планируется сегодня подписать с Республикой Намибия.

Согласно заявлению молдавского внешнеполитического ведомства, стороны договорились развивать дружественные отношения и двустороннее сотрудничество на основе принципов Устава ООН и международного права, включая взаимное уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности.

В ходе двусторонней встречи Михай Попшой и Роберт Дюссе обсудили перспективы запуска межведомственного диалога, а также выделили приоритетные секторы экономики и торговли, в которых государства могут развивать взаимовыгодное партнерство в ближайшие годы.