В Молдову не впустили жену замкомандира Оперативной группы российских войск.

Елену Опалеву, жену заместителя командира Оперативной группы российских войск Дмитрия Опалева, не пустили в Молдову в аэропорту Кишинёва.

Подполковник Дмитрий Опалев считается правой рукой командира ОГРВ Дмитрия Зеленкова, сообщает zonadesecuritate.md

Напомним, в апреле этого года командование ОГРВ объявили нежелательными персонами на территории Молдовы. В список вошли сам Зеленков, его заместители Дмитрий Опалев, Сергей Мащенко и Сергей Ширшов, начальник штаба Марат Ярулин, а также Алексей Богомолов, который занимается незаконными схемами финансирования ОГРВ.

При этом Опалев, как и другие российские военные из состава ОГРВ, находится в Приднестровском регионе.