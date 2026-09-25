25 Сентября 2026, 18:11
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В Молдову не впустили жену замкомандира Оперативной группы российских войск.
В Молдову не впустили жену замкомандира Оперативной группы российских войск
Елену Опалеву, жену заместителя командира Оперативной группы российских войск Дмитрия Опалева, не пустили в Молдову в аэропорту Кишинёва.
Подполковник Дмитрий Опалев считается правой рукой командира ОГРВ Дмитрия Зеленкова, сообщает zonadesecuritate.md
Напомним, в апреле этого года командование ОГРВ объявили нежелательными персонами на территории Молдовы. В список вошли сам Зеленков, его заместители Дмитрий Опалев, Сергей Мащенко и Сергей Ширшов, начальник штаба Марат Ярулин, а также Алексей Богомолов, который занимается незаконными схемами финансирования ОГРВ.
При этом Опалев, как и другие российские военные из состава ОГРВ, находится в Приднестровском регионе.