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rupor.md logorupor
16 Сентября 2026, 13:24
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В Молдове готовят план открытого парламента на 2026–2028 годы для прозрачности

Представители Секретариата парламента и гражданского общества обсудили новые меры по повышению прозрачности работы законодательного органа.

В Молдове готовят план открытого парламента на 2026–2028 годы для прозрачности.
В Молдове готовят план открытого парламента на 2026–2028 годы для прозрачности.

Встреча прошла 16 сентября в рамках подготовки Плана действий по открытому управлению на 2026–2028 годы при участии Promo-LEX, передает rupor.md

Участники предложили развивать уже действующие механизмы открытости и усилить участие граждан в принятии решений. Среди обсуждавшихся направлений — отслеживание процесса принятия законов, доступ к открытым данным и возможность их повторного использования, улучшение коммуникации в регионах и проведение гражданских собраний.

Депутат Ана Калинич отметила, что план разрабатывается и будет реализовываться совместно с гражданским обществом. По ее словам, такой формат позволяет сосредоточиться на прозрачности и вовлечении граждан в процесс принятия решений.

Генеральный секретарь парламента Виктор Агричи заявил, что открытый парламент должен быть доступным для граждан и учитывать потребности общества. Он также подчеркнул, что для парламента, ориентированного на европейскую интеграцию, открытость является одним из важных направлений работы.

План действий по открытому управлению на 2026–2028 годы пока находится на стадии разработки. В ближайшее время запланированы дополнительные рабочие встречи, на которых предложения гражданского общества должны быть доработаны и включены в окончательные обязательства инициативы «Открытый парламент». Для парламента Молдовы это будет первым участием в данной инициативе.

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Источник
rupor.md logorupor
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