В МИД России назвали условия для обсуждения вывода войск страны из Приднестровья.

По словам дипломата, до завершения конфликта в Приднестровье еще далеко, сообщает kommersant.ru

«Российские военные выполняют в Приднестровье две функции — миротворчество и охрана складов боеприпасов, существующих там еще с советских времен», — напомнил господин Полищук.

Так Алексей Полищук прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая во время визита в Кишинев говорила, что переговоры по Украине должны включать вопрос вывода российских войск из Приднестровья.