theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
kommersant.ru logokommersant
27 Мая 2026, 10:58
16 178
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В МИД России назвали условия для обсуждения вывода войск страны из Приднестровья

Вопрос вывода российских войск из Приднестровья не может быть решен без прогресса в урегулировании конфликта в регионе. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

В МИД России назвали условия для обсуждения вывода войск страны из Приднестровья.
В МИД России назвали условия для обсуждения вывода войск страны из Приднестровья.

По словам дипломата, до завершения конфликта в Приднестровье еще далеко, сообщает kommersant.ru

«Российские военные выполняют в Приднестровье две функции — миротворчество и охрана складов боеприпасов, существующих там еще с советских времен», — напомнил господин Полищук.

Так Алексей Полищук прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая во время визита в Кишинев говорила, что переговоры по Украине должны включать вопрос вывода российских войск из Приднестровья.

Источник
kommersant.ru logokommersant
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте