27 Мая 2026, 10:58
16 178
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
В МИД России назвали условия для обсуждения вывода войск страны из Приднестровья
Вопрос вывода российских войск из Приднестровья не может быть решен без прогресса в урегулировании конфликта в регионе. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
По словам дипломата, до завершения конфликта в Приднестровье еще далеко, сообщает kommersant.ru
«Российские военные выполняют в Приднестровье две функции — миротворчество и охрана складов боеприпасов, существующих там еще с советских времен», — напомнил господин Полищук.
Так Алексей Полищук прокомментировал слова главы евродипломатии Каи Каллас, которая во время визита в Кишинев говорила, что переговоры по Украине должны включать вопрос вывода российских войск из Приднестровья.