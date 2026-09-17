В Комрате начал работу Центральный избирательный совет Гагаузии.

Учредительное заседание состоялось сегодня, 17 сентября, в Комрате в рамках подготовки к выборам депутатов Народного собрания Гагаузии и башкана, запланированным на 15 ноября 2026 года.

Оба голосования пройдут в один день, передает stiri.md

Заседание провела Светлана Колесник, временно исполняющая обязанности председателя ЦИСГ, назначенная решением Центральной избирательной комиссии. О создании Совета и назначении Светланы Колесник на эту должность ЦИК сообщал ранее.

На первом заседании члены Совета путем голосования избрали Елену Гюмюшлю секретарем ЦИСГ.

Кроме того, члены Совета обсудили организационные вопросы, связанные с его деятельностью, а также меры, которые предстоит принять для подготовки и проведения двух выборов 15 ноября.

ЦИСГ — избирательный орган, отвечающий за организацию и координацию избирательных процессов на региональных выборах в Гагаузской автономии. Согласно утвержденному ЦИК календарному плану, Совет должен был быть сформирован до 16 сентября.

По данным Центральной избирательной комиссии, с началом работы ЦИСГ стартует новый этап подготовки к региональным выборам в АТО Гагаузия в соответствии со сроками и процедурами, установленными избирательным законодательством.