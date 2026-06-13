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moldpres.md logomoldpres
13 Июня 2026, 17:00
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Урсула фон дер Ляйен об открытии переговоров: Расширение – это стратегический выбор

Все государства-члены Европейского союза договорились открыть первую главу переговоров о вступлении с Украиной и Республикой Молдова.

Урсула фон дер Ляйен об открытии переговоров: Расширение – это стратегический выбор.
Урсула фон дер Ляйен об открытии переговоров: Расширение – это стратегический выбор.

Таким образом, на первой Межправительственной конференции в понедельник, 15 июня текущего года, начнется рассмотрение Кластера по фундаментальным вопросам – основы процесса присоединения. Об этом сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает moldpres.md

По словам европейского чиновника, своим решением Европейский союз сделал крупный шаг в процессе расширения.

«Кластер 1 охватывает ценности и основные принципы, на которых построен Европейский союз – от верховенства права до сильных демократических институтов. Решение ЕС является признанием решимости, мужества и настойчивой работы, продемонстрированных обеими странами в продвижении реформ даже перед лицом огромных вызовов», – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Также она подчеркнула, что «расширение остается одной из самых больших историй успеха Европейского союза и лучшей инвестицией в наше общее будущее».

«Расширение – это стратегический выбор. Предложение Европейского союза в сфере мира, стабильности и возможностей не имеет себе равных. Приближая наши нации друг к другу, мы укрепляем мир, безопасность и процветание на всем европейском континенте. В мире, отмеченном всё большей неопределенностью, более крупный Европейский союз отвечает нашим общим интересам», – добавила Урсула фон дер Ляйен.

Все 27 государств-членов Европейского союза сегодня единогласно утвердили общую переговорную позицию для официального открытия первой группы глав – «Фундаментальные ценности», кластера, который лежит в основе всего процесса подготовки к вступлению в ЕС.

Вторая Межправительственная конференция Республика Молдова – Европейский союз состоится 15 июня в Люксембурге. Делегацию Республики Молдова возглавит премьер-министр Александру Мунтяну.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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