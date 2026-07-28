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unimedia.info logounimedia
28 Июля 2026, 11:02
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У парламента прошел протест против повышения тарифов на газ

Оппозиционные партии сегодня, 28 июля, организовали акцию протеста перед зданием парламента, где десятки участников выразили недовольство повышением тарифов на газ.

У парламента прошел протест против повышения тарифов на газ.
У парламента прошел протест против повышения тарифов на газ.

Участники акции скандировали: «Отставка», «Досрочные выборы», «Долой Майю Санду», сообщает unimedia.info

«Мы боремся за каждого гражданина, за каждого человека, который должен иметь возможность оплатить счёт в конце месяца», - сказал депутат от ПСРМ Влад Батрынча.

«Власть нами манипулирует. Пришло время сказать ей, что мы не будем платить ни копейки больше, пока не увидим прозрачность. Мы не платим, пока не будем знать!», - отметила экс-депутат Олеся Стамате. 

«Граждане Республики Молдова больше не будут терпеть некомпетентность этой власти», - заявил лидер «Нашей партии» Ренато Усатый.



Источник
unimedia.info logounimedia
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