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noi.md logonoi
24 Июля 2026, 18:50
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ЦИК: Примар коммуны Кошница останется на своем посту

Центральная избирательная комиссия рассмотрела ходатайство о регистрации инициативной группы в поддержку проведения местного референдума об отзыве примара коммуны Кошница Дубоссарского района и приняла решение о его отклонении.

ЦИК: Примар коммуны Кошница останется на своем посту.
ЦИК: Примар коммуны Кошница останется на своем посту.

В ходе рассмотрения представленных документов Комиссия проверила их соответствие действующим правовым нормам и потребовала от инициативной группы устранить выявленные несоответствия, предоставить дополнительные разъяснения, а также узнать мнение примара коммуны Кошница, передает noi.md

По итогам рассмотрения всех представленных документов и аргументов ЦИК констатировала факт отсутствия доказательств, подтверждающих в установленном законом порядке наличие оснований для инициирования местного референдума об отзыве примара, несмотря на соблюдение процессуальных условий, касающихся формирования инициативной группы. 

Комиссия отметила, что, согласно Кодексу о выборах, отзыв примара посредством референдума может быть инициирован только в случае, если он не соблюдает интересы местного сообщества, ненадлежащим образом исполняет свои обязанности в качестве местного выборного должностного лица или нарушает моральные и этические нормы, причем эти факты должны быть подтверждены в установленном порядке. 

В то же время в ЦИК подчеркнули, что отзыв примара путем референдума представляет собой исключительную меру, которая может быть инициирована только в условиях, прямо предусмотренных законом, и на основании фактов, подтвержденных соответствующими доказательствами. 

Комиссия отметила, что аргументы, приведенные инициаторами, не подкреплены достаточными фактическими и правовыми основаниями, подтверждающими наличие правовых оснований для инициирования подобной процедуры. 

В связи с этим Центральная избирательная комиссия отклонила заявление о регистрации инициативной группы в поддержку проведения местного референдума об отзыве примара коммуны Кошница Дубоссарского района, а также заявление о выдаче удостоверений членам инициативной группы и подписных листов.

Источник
noi.md logonoi
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