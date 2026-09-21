ЦИК предлагает более строгие правила для предвыборных кампаний в Интернете.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предлагает новые правила в отношении предвыборной рекламы в Интернете, деятельности инфлюенсеров и использования искусственного интеллекта в предвыборных кампаниях.

Проект был вынесен на общественное обсуждение, передает noi.md

В документе вводятся такие понятия, как «избирательный инфлюенсер», «создатель предвыборного контента» и «третья сторона в избирательной кампании». Лица или организации, которые финансируют предвыборную агитацию, не будучи конкурентами, могут быть обязаны регистрироваться и сообщать о расходах.

ЦИК также предлагает создать Реестр участников онлайн-коммуникации в ходе выборов, а также публичный Архив предвыборной рекламы, где будет доступна информация о предвыборных рекламных материалах, их спонсорах и периоде их размещения.

Проект также предусматривает меры, касающиеся использования искусственного интеллекта в предвыборной коммуникации. В частности, речь идет о предвыборных материалах, созданных или отредактированных с помощью систем искусственного интеллекта.

В то же время в документе предлагаются правила, касающиеся прозрачности услуг по размещению предвыборной рекламы, предоставляемых онлайн-платформами. Они должны будут публиковать информацию об условиях размещения предвыборной рекламы, об установлении личности заказчика и спонсора рекламных объявлений, а также о критериях, используемых для определения целевой аудитории.

Согласно проекту, ЦИК не будет напрямую принимать решения об удалении или блокировке онлайн-контента, а будет направлять уведомления платформам и компетентным органам для рассмотрения выявленных ситуаций в пределах полномочий, предусмотренных законом.

Орган сообщает, что не будет иметь полномочий напрямую удалять или блокировать контент в Интернете. Проект разработан на основе Избирательного кодекса и будет вынесен на общественное обсуждение.