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noi.md logonoi
21 Сентября 2026, 21:51
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ЦИК предлагает более строгие правила для предвыборных кампаний в Интернете

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предлагает новые правила в отношении предвыборной рекламы в Интернете, деятельности инфлюенсеров и использования искусственного интеллекта в предвыборных кампаниях.

ЦИК предлагает более строгие правила для предвыборных кампаний в Интернете.
ЦИК предлагает более строгие правила для предвыборных кампаний в Интернете.

Проект был вынесен на общественное обсуждение, передает noi.md

В документе вводятся такие понятия, как «избирательный инфлюенсер», «создатель предвыборного контента» и «третья сторона в избирательной кампании». Лица или организации, которые финансируют предвыборную агитацию, не будучи конкурентами, могут быть обязаны регистрироваться и сообщать о расходах.

ЦИК также предлагает создать Реестр участников онлайн-коммуникации в ходе выборов, а также публичный Архив предвыборной рекламы, где будет доступна информация о предвыборных рекламных материалах, их спонсорах и периоде их размещения. 

Проект также предусматривает меры, касающиеся использования искусственного интеллекта в предвыборной коммуникации. В частности, речь идет о предвыборных материалах, созданных или отредактированных с помощью систем искусственного интеллекта. 

В то же время в документе предлагаются правила, касающиеся прозрачности услуг по размещению предвыборной рекламы, предоставляемых онлайн-платформами. Они должны будут публиковать информацию об условиях размещения предвыборной рекламы, об установлении личности заказчика и спонсора рекламных объявлений, а также о критериях, используемых для определения целевой аудитории. 

Согласно проекту, ЦИК не будет напрямую принимать решения об удалении или блокировке онлайн-контента, а будет направлять уведомления платформам и компетентным органам для рассмотрения выявленных ситуаций в пределах полномочий, предусмотренных законом. 

Орган сообщает, что не будет иметь полномочий напрямую удалять или блокировать контент в Интернете. Проект разработан на основе Избирательного кодекса и будет вынесен на общественное обсуждение.

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Источник
noi.md logonoi
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