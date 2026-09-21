ЦИК назвал сроки авторизации опросов и экзитполов перед выборами 1 и 15 ноября.

Заявки на проведение опросов общественного мнения в населенных пунктах, где 1 ноября состоятся новые местные выборы и местный референдум, можно подать до 22 октября включительно, а на проведение экзитполов до 25 октября.

Для выборов в Гагаузии 15 ноября установлены сроки 5 и 8 ноября соответственно, сообщили в ЦИК, передает rupor.md

Во время избирательного периода проводить опросы и экзитполы могут зарегистрированные в Молдове исследовательские организации и профильные общественные объединения, получившие разрешение ЦИК. Это правило распространяется и на опросы, которые начали до избирательного периода, но продолжат проводить или опубликуют уже во время него.

Авторизация необходима для исследований политических и электоральных предпочтений, уровня поддержки партий, кандидатов и представителей публичного сектора, доверия к ним, отношения к геополитическому курсу и выбора на референдуме.

В случае голосования 1 ноября разрешение потребуется только для опросов и экзитполов, которые проведут непосредственно в населенных пунктах, где состоятся выборы или референдум, и результаты которых будут касаться этих населенных пунктов.

Новые выборы мэров пройдут в селах Кайраклия и Новоселовка Тараклийского района, городе Костешты Рышканского района, селе Хэснэшений-Марь Дрокиевского района и селе Кирсово в Гагаузии. В селе Томай изберут новый состав местного совета, а в селе Делакэу Новоаненского района состоится местный референдум.

Для выборов 15 ноября разрешение ЦИК необходимо только в том случае, если опрос или экзитпол проведут на территории Гагаузии. В этот день жители автономии будут выбирать депутатов Народного собрания и башкана.