ЦИК начал прием документов для участия в местных выборах и референдуме.

Окружные избирательные советы начали принимать документы для регистрации кандидатов на местных выборах и участников местного референдума, которые состоятся 1 ноября 2026 года.

Крайний срок подачи документов — 22 сентября, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК), передает rupor.md

Политические партии и избирательные блоки должны подавать документы в окружные избирательные советы тех административно-территориальных единиц, где планируют выдвигать кандидатов.

Независимые кандидаты, помимо обязательного пакета документов, должны представить подписные листы с установленным законом количеством подписей. Для их получения и подачи документов необходимо лично обратиться в окружной избирательный совет.

ЦИК напоминает, что списки кандидатов в местные советники составляются на румынском языке и подаются как на бумаге, так и в электронном виде. При их формировании необходимо соблюдать гендерную квоту: доля представителей каждого пола должна составлять не менее 40%. Это означает, что на каждые 10 мест в списке должны приходиться как минимум четыре представителя одного пола.

Заявки на участие в местном референдуме подаются в окружной избирательный совет по месту проведения голосования. После регистрации участники референдума вправе назначать представителей и доверенных лиц, а также имеют равные права на доступ к средствам массовой информации в соответствии с избирательным законодательством.

ЦИК также предупреждает, что незарегистрированные субъекты не вправе проводить агитацию «за» или «против» референдума, а также призывать к бойкоту выборов. Такая деятельность является незаконной.

Крайний срок подачи документов и регистрации в качестве конкурента на выборах или участника референдума — 22 сентября 2026 года.

Новые местные выборы 1 ноября пройдут в селах Кайраклия и Новоселовка Тараклийского района, городе Костешты Рышканского района, селе Хэснэшений Марь Дрокиевского района, а также в селах Томай и Кирсова АТО Гагаузия.

В тот же день в селе Делакэу Новоаненского района состоится местный референдум.

Перечень необходимых документов ЦИК опубликовал на своем официальном сайте в разделах, посвященных новым местным выборам и референдуму 1 ноября 2026 года.