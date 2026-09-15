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moldpres.md logomoldpres
15 Сентября 2026, 21:26
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Центризбирком установил правила для выборов в Гагаузии

Центральная избирательная комиссия сегодня утвердила положения о выдвижении и регистрации кандидатов на выборах в Народное собрание Гагаузии и главы (башкана) Гагаузии.

Центризбирком установил правила для выборов в Гагаузии.
Центризбирком установил правила для выборов в Гагаузии.

Согласно ЦИК, документы устанавливают условия выдвижения кандидатов, процедуру составления, представления и проверки документов для регистрации кандидатов, выдвинутых политическими партиями и избирательными блоками, а также независимых кандидатов и инициативных групп, передает moldpres.md

Кроме того, в ходе заседания был сформирован Центральный избирательный совет Гагаузии. В его состав войдут 15 членов. Исполняющей обязанности председателя совета назначена Светлана Колесник. Совет проведет первое заседание не позднее 19 сентября 2026 года. Он сформирует одномандатные избирательные округа до 21 сентября, окружные избирательные советы первого уровня - до 26 сентября, избирательные участки - до 11 октября 2026 года, а участковые избирательные бюро - до 21 октября.

Также комиссия установила общий лимит в размере 36 144,09 лея, который может быть перечислен на счет «Для инициативной группы» в поддержку кандидата в главы (башканы) Гагаузии. На счет «Избирательный фонд» конкуренты на выборах башкана смогут перечислить и использовать сумму в размере 3 122 416,28 лея. Размер беспроцентного кредита на этих выборах установлен в размере 50 000 леев для каждой политической партии и избирательного блока и 10 000 леев для каждого независимого кандидата.

Выборы главы Гагаузии и 35 депутатов Народного собрания автономии состоятся 15 ноября 2026 года.

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Источник
moldpres.md logomoldpres
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