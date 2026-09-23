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Infotag.md logoInfotag
23 Сентября 2026, 17:18
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Центр STRATCOM предупредил о гибридных угрозах на выборах в Гагаузской автономии

Центр провел основных уязвимостей региональной информационной среды в контексте выборов башкана и Народного собрания Гагаузии, которые состоятся 15 ноября 2026 года.

Центр STRATCOM предупредил о гибридных угрозах на выборах в Гагаузской автономии/
Центр STRATCOM предупредил о гибридных угрозах на выборах в Гагаузской автономии/

Анализ направлен на поиск ответов на важные вопросы, касающиеся способов использования существующих страхов во время избирательной кампании, тем, которые могут быть превращены в инструменты поляризации, а также того, как манипулирование информацией и иностранное вмешательство могут повлиять на доверие граждан к избирательному процессу до объявления результатов, передает infotag.md

Центр стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией отметил, что в рамках таких политических кампаний чаще всего используются такие техники, тактики и процедуры, как создание политизированных «гражданских платформ», мнимые подозрения относительно процедур организации выборов и, таким образом, заблаговременная подготовка их оспаривания, коллективная виктимизация, нагнетание страха (война, вступление в НАТО), а также использование международных и национальных наблюдателей как инструмента манипуляции. 

Также существуют риски использования политической напряженности и вопросов идентичности в деструктивных целях, попытки дискредитации избирательного процесса, а также возможность использования цифровой инфраструктуры для манипулятивных нарративов.

Специалисты STRATCOM рекомендуют организаторам выборов способствовать информированию о процедурах и избирательном процессе, побуждать граждан к активному участию в общественной жизни, формирования чувства уверенности в собственной способности влиять на принятие решений и осознания своей роли в развитии сообщества и региона.

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