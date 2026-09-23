Центр STRATCOM предупредил о гибридных угрозах на выборах в Гагаузской автономии/

Центр провел основных уязвимостей региональной информационной среды в контексте выборов башкана и Народного собрания Гагаузии, которые состоятся 15 ноября 2026 года.

Анализ направлен на поиск ответов на важные вопросы, касающиеся способов использования существующих страхов во время избирательной кампании, тем, которые могут быть превращены в инструменты поляризации, а также того, как манипулирование информацией и иностранное вмешательство могут повлиять на доверие граждан к избирательному процессу до объявления результатов, передает infotag.md

Центр стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией отметил, что в рамках таких политических кампаний чаще всего используются такие техники, тактики и процедуры, как создание политизированных «гражданских платформ», мнимые подозрения относительно процедур организации выборов и, таким образом, заблаговременная подготовка их оспаривания, коллективная виктимизация, нагнетание страха (война, вступление в НАТО), а также использование международных и национальных наблюдателей как инструмента манипуляции.

Также существуют риски использования политической напряженности и вопросов идентичности в деструктивных целях, попытки дискредитации избирательного процесса, а также возможность использования цифровой инфраструктуры для манипулятивных нарративов.

Специалисты STRATCOM рекомендуют организаторам выборов способствовать информированию о процедурах и избирательном процессе, побуждать граждан к активному участию в общественной жизни, формирования чувства уверенности в собственной способности влиять на принятие решений и осознания своей роли в развитии сообщества и региона.