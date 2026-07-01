Троих членов PAS исключили из партии на фоне скандала с песчаными карьерами.

Михай Бондарь, Петру Бондарь и Лилия Койкэ исключены из партии «Действие и солидарность» на фоне подозрений в конфликте интересов, связанных с разработкой песчаных карьеров в Кошнице и Пырыта Дубоссарского района.

Информацию подтвердили в пресс-службе политической партии, пишет ipn.md

Исключение трёх членов PAS связано с ситуацией вокруг разработки песчаных карьеров на участках «Кошница II» и «Пырыта», которые этой весной проверяли Инспекторат по охране окружающей среды и правоохранительные органы. По итогам проверок было установлено отсутствие решения местного совета об изменении целевого назначения земельного участка — обязательного документа для законного ведения такой деятельности. Работы были приостановлены до выяснения всех обстоятельств.

Согласно общедоступным данным, компания Bond-Cons SRL, разрабатывающая карьер «Кошница II», была основана Петру Бондарем, а позднее среди её учредителей числился и Михай Бондарь, который также занимал должность администратора предприятия. В настоящее время Петру Бондарь является директором государственного предприятия Metalferos, а Михай Бондарь — местным советником коммуны Кошница от партии PAS. Разработку карьера в Пырыте ведёт компания Dimitar Construct SRL, владельцем которой является Лилия Койкэ, также исключённая из партии.

Ранее лидер PAS и председатель парламента Игорь Гросу заявил, что партия признаёт допущенные ошибки. В этом контексте он объявил о прекращении членства в PAS Анастасии Табурчану в связи с ситуацией вокруг предприятия MoldATSA. Он сообщил, что кадровые решения приняты также в отношении руководства MoldATSA и Агентства публичной собственности, а проверки распространены и на другие государственные предприятия. Он также потребовал отставки Петру Бондаря с должности директора государственного предприятия Metalferos и пересмотра высоких зарплат в государственных компаниях.

Анастасия Табурчану ранее ушла в отставку с должности пресс-секретаря MoldATSA после публикации расследования, согласно которому менее чем за год её доходы превысили один миллион леев, а в отдельные месяцы 2026 года составляли более 120 тысяч леев. После разгоревшегося скандала Агентство публичной собственности инициировало проверку порядка приёма на работу и начисления заработной платы на предприятии, а его директор Думитру Вангели был уволен после того, как выяснилось, что в представленном на конкурс резюме содержалась недостоверная информация. В том же контексте депутат Раду Мариан объявил об уходе с поста председателя Парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, а Роман Кожухарь подал в отставку с должности директора АПС.